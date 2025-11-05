カンテレ系「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」（月〜金曜・後１時５０分）は５日、日本維新の会・藤田文武共同代表の公金環流報道について伝えた。元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏は「代表こそが組織の道しるべ」と話した。組織の雰囲気は代表がすべて表すとして、「僕が維新の時の維新のイメージって、とにかく口が悪い、行儀が悪い、乱暴だと色々あったと思うけど、お金の使い方に関してだけはきっちりやってるなって感じてくれて