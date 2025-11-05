◆第６１回京王杯２歳Ｓ・Ｇ２（１１月８日、東京競馬場・芝１４００メートル）＝５日、栗東トレセン第６１回京王杯２歳Ｓ・Ｇ２（８日、東京）でＧ１級４連勝中のルメールと初コンビとなるダイヤモンドノットが、重賞初制覇へ向け、充実ぶりをアピールした。軽やかに駆け抜けた。福永調教師を背に、栗東・坂路を単走。リズム良い走りで５２秒６―１２秒６をマークした。「予定より速くなったけど、疲れもなくいい動きでした」