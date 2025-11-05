タレントのあのが自身のXを更新。ロックバンド・マキシマム ザ ホルモンのイベントで「チューチュー ラブリー ムニムニ ムラムラ プリンプリン ボロン ヌルル レロレロ feat.ano」や「ちゅ、多様性。 ホルモンアレンジver.」を歌ってきたど 楽しかったと投稿。コスプレ限定地獄てことで三船フミコさんを託されました。と、その内容を自身のXで公開した。この投稿にファンからは「か、かわいい〜！！！(ｐ ̫Ｔ)♡&#