寒さが増して、温かい煮込み料理がおいしい季節。長時間煮込むイメージが強い煮込み料理ですが、煮込み時間がたった3分の特急煮込みをご紹介。火が通りやすく、下ごしらえも簡単な食材でさっと作れるから、忙しい日にも大活躍です。酸味が効いた酸辣湯は、元気が出る味わい。煮汁もスープとしておいしくいただけます。『豚こまともやしの酸辣湯風煮込み』のレシピ材料（2人分）豚こま切れ肉……150gもやし……1袋（約200g）生しい