マミヤ・オーピー [東証Ｓ] が11月5日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比60.5％減の21.7億円に大きく落ち込んだが、通期計画の35億円に対する進捗率は62.2％に達し、5年平均の48.3％も上回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比3.4％増の13.2億円に伸びる計算になる。