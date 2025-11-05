タレントの藤井萩花が自身のInstagramを更新し、矢沢あいの漫画「NANA」の主人公・大崎ナナを思わせる格好の等身大ショットを投稿した。投稿ではいちごの絵文字が2つ添えられており、投稿写真には藤井がポリスキャップに口ピアスにレザーチョーカーを身につけた写真が投稿されている。この投稿にファンからは「この姿、めっちゃ可愛い！」「NANAの大崎ナナにそっくり！」「新しい藤井萩花が見れて嬉しい」といった反響が寄せられ、