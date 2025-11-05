「保育・幼児教育を人的資本の戦略投資と捉え、産業界が共同声明を出して社会的な役割を果たして欲しい」─。こう強調するのは山梨県甲斐市で株式会社による保育園の運営を手掛けるコバーズキッズ会長兼CEOの小林幸典氏。縦割り行政や低待遇、劣悪な労働環境などが相まって保育業界は危機的な状況にあると警鐘を鳴らす。そして自ら提言書をまとめ、産業界を動かそうとしている。小林氏が経済界へ渾身の提言の中身とは？