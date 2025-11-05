メディパルホールディングス [東証Ｐ] が11月5日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比2.3％減の342億円となり、通期計画の690億円に対する進捗率は49.7％となり、5年平均の49.9％とほぼ同水準だった。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比15.1％増の347億円に伸びる計算になる。