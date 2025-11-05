観音寺スマートインターチェンジ2025年8月撮影NEXCO西日本提供 香川県観音寺市とNEXCO西日本は5日、高松自動車道に整備を進めている観音寺スマートインターチェンジが2026年夏に開通できる見込みになったと発表しました。 観音寺スマートICは、ETC限定で乗り降りできるインターチェンジです。さぬき豊中ICと大野原ICの間（観音寺市池之尻町）で2024年3月から工事を行っています。