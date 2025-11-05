送検される被告岡山地検2023年12月 2023年12月、倉敷市玉島の住宅で夫婦が殺傷された事件で、実行役として無期懲役の判決を受けた男の控訴審が5日、始まりました。被告側は改めて「有期刑が相当」と主張しました。 殺人などの罪に問われているのは、岡山市の無職、村上航希被告（28）です。 一審の判決によりますと、村上被告は殺人などの罪で起訴されている問田直孝被告（31）と共謀し、問田被告の両親を殺害し