【ユーロ圏】 ドイツ製造業新規受注（9月）16:00 予想0.8%前回-0.8%（前月比) 予想-4.0%前回1.5%（前年比) フランス鉱工業生産指数（9月）16:45 予想0.2%前回-0.7%（前月比) フランス非製造業PMI（確報・購買担当者景気指数）（10月）17:50 予想47.1 前回47.1 ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（10月）17:55 予想54.5前回54.5 ユーロ圏サー