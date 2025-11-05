株安などを受けた円高が反転、往って来いの展開＝東京為替概況 前日の米ハイテク株の下げもあって、今日の東京株式市場は寄り付きから大きく下げ、午前中に一時49073.58までと、前日比2400円超の下げとなった。午後は少し戻して始まると、その後も下げ幅を縮める展開で50000円台も回復。朝のリスク警戒からの円高ドル高も落ち着いた。 ドル円は昨日154円台半ば近くから153円30銭台まで下げた後、少し戻して153円60銭