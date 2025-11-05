現代用語の基礎知識が選ぶ「２０２５Ｔ＆Ｄ保険グループ新語・流行語大賞」のノミネート３０語が５日、発表された。政治、経済、エンタメなどから３０語が選ばれたがその中に「二季」が入ったことで、１人の芸人が「授賞式に行ける準備しておきます！」となぜか意気込んでいる。ノミネート３０語の中にあった「二季」は「酷暑が続いた日本列島。地球温暖化の影響で春夏秋冬という四季が、夏と冬の二季化している状況」と説明