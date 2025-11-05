東京税関麻薬探知犬訓練センター室が開いた慰霊祭に参加した探知犬＝5日午前、千葉県成田市不正薬物の密輸入防止に貢献し、その生涯を終えた麻薬探知犬32匹の慰霊祭が5日、成田空港近くの東京税関麻薬探知犬訓練センター室で開かれた。加藤三男室長（55）は「ここに眠る探知犬が積み重ねてきた功績をたたえ、これからも世界に誇れるチームとなれるよう、より一層まい進したい」と追悼の言葉を述べた。参列した約30人の税関職員