コロプラ [東証Ｐ] が11月5日大引け後(15:30)に決算を発表。25年9月期の連結経常損益は18億円の黒字(前の期は9.4億円の赤字)に浮上した。なお、26年9月期の業績見通しは開示しなかった。 同時に、従来未定としていた前期の期末一括配当を20円実施するとし、今期の年間配当は未定とした。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(4Q)の連結経常損益は7.3億円の黒字(前年同期は12.6億円の赤字)に浮上し、売上営業損益率は前年同