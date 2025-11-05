歌手の舞乃空（まのあ、20）が5日、東京・北区のレコード店「赤羽美声堂」で新曲「人は恋して花を詠む」の発売記念イベントを行った。イベント前に取材に応じた。一問一答は次の通り。−どんな新曲ですかこれまでに発売した3作はポップス系の楽曲だったのですが、4枚目のシングルで初めて演歌歌謡曲よりの楽曲をいただきました。鳥羽一郎さんの息子の木村竜蔵さんに作詞作曲を手がけていただいた。和の雰囲気がたっぷりと入った歌