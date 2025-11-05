奈良クラブは5日、MF中島賢星に第一子が誕生したことを発表した。中島はクラブを通じ、「この度、第一子となる元気な女の子が誕生しました。出産というかけがえのない瞬間に立ち会い、必死に頑張る妻の姿、私たちの大切な宝物との出会いは「ありがとう」の言葉では伝えきれないほどです。これからも、愛する妻と娘を大切に守りながら、家族三人で幸せな日々を築いていきたいと思います。皆さん、これからも温かく見守っていただ