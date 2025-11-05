11月4日、横浜流星が主演を務めるNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』が、クランクアップしたことが発表された。ドラマへの期待が高まるが、ファンの間では横浜の“激変”ぶりが注目されているようだ。『べらぼう』は、多くの浮世絵師や作家の才能を見出し、世に送り出した江戸時代の出版人である蔦屋重三郎（つたやじゅうさぶろう）の波瀾万丈の人生を描いたもの。物語はクライマックスに差しかかっている。「NHKの発