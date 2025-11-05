SixTONESの京本大我が、茶室に松岡広大を招いた際のツーショットが、淡交社 書籍営業部の公式Xで公開された。京本は、淡交社で発行している雑誌『なごみ』で茶の湯の所作を学ぶ「亭主のもてなし」を連載している。 【写真】京本大我が松岡広大に茶室で懐石を振る舞う和装姿など①② ■「懐石を振る舞う（そして自身も食す）京本さん」 『なごみ』11月号（10月28日発売）の「亭主のもてなし」では「茶事、前編」