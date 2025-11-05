きょうの日経平均株価は一時2400円以上値下がりし、5万円の大台を割り込む場面もありました。岩井コスモ証券 担当者「ハイテク株全般がちょっと買われすぎなのではないか」「（これまで）上げを主導した株が、結構きょう、値幅を下げている」午前の東京株式市場では、日経平均株価は一時2400円あまり下落。5万円台を割り込む場面がありました。背景にあるのはアメリカのAIブームによる株高への警戒です。AI関連の株価が割高だ