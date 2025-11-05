10月29日（水）、V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）のアルテミス北海道が、ホームゲーム会場でのブース出店者を公募することをクラブ公式サイトで発表した。 今回募集されるのは、11月8日（土）、9日（日）に真駒内セキスイハイムアイスアリーナで行われるフォレストリーヴス熊本戦と、11月22日（土）、23日（日）に北ガスアリーナ札幌46で行われる福岡ギラソール戦の2つ。