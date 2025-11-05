大ヒット公開中の劇場版『チェンソーマン レゼ篇』より、レゼ（CV:上田麗奈）が原作者・藤本タツキ作詞の楽曲「ジェーンは教会で眠った」をロシア語で歌唱するシーン、レゼの多彩な表情を捉えた場面カットが解禁。併せて、11月14日から5都道府県7劇場にて、声援を送って楽しめる応援上映の開催が決定した。【動画】「ジェーンは教会で眠った」レゼの歌唱シーンシリーズ累計発行部数3100万部を突破し、現在「少年ジャンプ＋」（