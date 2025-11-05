【モデルプレス＝2025/11/05】WEST.の小瀧望が11月4日、自身のInstagramを更新。茺田崇裕（※「濱」は正式には異体字）のおかっぱヘア姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】WEST.メンバー「誰かと思った」別人級ヘアスタイル◆WEST.小瀧望、茺田崇裕のおかっぱヘア公開小瀧は「いろんな茺田」とつづり、濱田の様々なショットを投稿。ウィンクをしてポーズを決める姿や、桐山照史の写真を取ってあげる後ろ姿、