【モデルプレス＝2025/11/05】夏木マリが11月4日、自身のInstagramを更新。夫との写真を公開し、話題を呼んでいる。【写真】夏木マリ「上品でかっこいい」夫との旅行ショット◆夏木マリ、夫との豪華列車旅ショット公開夏木は「NHKの番組で、豪華観光列車に乗せていただきました」「今回は2人での旅。スタッフの皆さんのまごころが詰まった、本当に素敵な列車でした〜心からありがとうございました！」とつづり、夫でパーカッション