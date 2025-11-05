◆第５０回エリザベス女王杯・Ｇ１（１１月１６日、京都競馬場・芝２２００メートル）１週前追い切り＝１１月５日、栗東トレセンステレンボッシュは阪神ＪＦ（２着）以来のコンビとなるルメールが騎乗。ＣＷコースでベルベルコンパス（３歳３勝クラス）を内から追走すると、道中は行きっぷりよく、最後は気合をつけつつ１馬身先着した。時計は６ハロン８１秒７―１２秒０。「反応がよかった。元気いっぱい。コンディションはい