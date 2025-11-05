５日放送の日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、「現代用語の基礎知識選２０２５Ｔ＆Ｄ保険グループ新語・流行語大賞」ノミネート語３０が決定したことを速報した。宮根誠司キャスターはノミネートされた言葉の中に学歴詐称疑惑の中、２度目の不信任案が可決され失職した静岡・伊東市の田久保真紀前市長の関連ワード「卒業証書１９・２秒」がノミネートされたことについて「１９・２