鹿島のジーコ・クラブアドバイザーが５日、茨城・鹿嶋市内のクラブハウスで取材に応じ、９季ぶりの優勝を目指し、首位で残り３戦を迎える鹿島にエールを送った。＊＊＊１０月末、アドバイザーとしては今季２度目の来日となったジーコ氏は、ＦＷ鈴木優磨が終盤に同点弾を挙げた京都戦（１△１）を現地で見届けた。「最後の最後で追いついたが、自分たち次第で優勝を決められる状況になった。京都に勝ち点３を積ませな