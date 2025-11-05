韓米国防長官が昨日、李在明（イ・ジェミョン）政権で最初の定例安保協議（SCM）を開き、戦時作戦統制権の転換など同盟の懸案について議論した。戦作権転換の議論は、同盟の軍事力量を強化して自ら安保の責任を負わせるというトランプ政権の基調と、自主国防レベルで任期内に戦作権を転換するという李在明政権の意志が合致した結果だ。李在明大統領はこの日の国会施政演説で、北朝鮮GDPの1．4倍の国防費規模、世界5位の軍事力に言