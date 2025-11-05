味の素大阪支社とマルヤナギ小倉屋は、協同で健康メニューを開発。このほど、神戸市で開かれたイベントで試食やレシピカードの配布を行った。両社とも「ひょうご健康的な食環境づくりプロジェクト（愛称＝BE WELL）」に、設立時から参画している。今回は、たんぱく質と食物繊維が簡単に摂れるメニュー5品のうち、蒸し大豆入りコーンスープを提供した。当日は大学生や高校生、家族連れなどが多く訪れ、ブースでは約170人が試食。「