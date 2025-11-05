日本冷凍めん協会は、社会貢献活動の一環として、子ども食堂に冷凍めんを使ったメニューを提供している。10月24日は埼玉県鴻巣市の商業施設において、子どもと親の支援を行う「ひなとま食堂」の活動に協力した。認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえの協力を得て実現したもの。当日は栄養たっぷりの「スポーツ応援うどん」130食分を提供。協会主催の「冷凍めん料理コンクール」で優秀だった茨城県立水戸第二高校の学生