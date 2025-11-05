ＮＨＫＥテレ「おかあさんといっしょ」で体操のお兄さんを務めた“ひろみちお兄さん”こと、タレントの佐藤弘道(57)が4日、自身のインスタグラムを更新。初孫が誕生したことを報告した。 【写真】笑顔で孫を抱く姿は〝じいじ〟そのもの 「本日は皆様に大切なご報告があります。」と書き出し「私、佐藤弘道は・・・ 私、佐藤弘道は・・・ ふふふ・・・ 『おじいちゃん』になりましたぁ～」と投稿。「長男夫