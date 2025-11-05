7人組アイドルグループ「AVAM」の公式サイトが5日に更新され、メンバーの大原乙葉が体調不良により活動休止することを発表した。サイトでは「このたび、弊社所属AVAMメンバー大原乙葉につきまして、体調不良のため一定期間活動を休止し、療養および治療に専念させていただくこととなりました」と報告。「関係者の皆様、そして活動を楽しみにしてくださっていたファンの皆様には、ご心配とご迷惑をおかけしますこと、心よりお詫