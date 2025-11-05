株式会社ジャパンリーグは5日、ヤクルトの坂本拓己投手と鈴木叶選手がジャパンウインターリーグ(JWL)に参加することを発表しました。JWLは11月22日から沖縄県で「アドバンス」と「トライアウト」の2つのリーグを開催。日本や台湾、南米などのプロ選手、トヨタ自動車やHONDAなど社会人野球の選手が参加します。坂本投手はプロ3年目の左腕。今季は10月1日のDeNA戦で1軍デビューし、1イニング投げ無失点としました。鈴木選手はプロ2年