日産自動車は5日、神奈川県の追浜工場と、福岡県の日産自動車九州で10日の週に数百台規模の減産を実施すると明らかにした。中国の半導体メーカーの輸出が制限され、この企業の半導体を使う部品の調達が滞っているためだ。