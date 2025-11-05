西武は５日、高橋光成投手が今オフ、ポスティングシステムを利用して大リーグ移籍を目指す意向を示したことを受け、球団は挑戦を容認すると発表した。今後、ポスティング申請の手続きを開始するとした。広池浩司球団本部長は球団を通じ「ドラフト１位で入団し、１年目からこれまで本当によく投げてくれたと思います。ここ２年は本人にとっても納得のいく成績ではなかったかもしれませんが、その間も彼の強い意思は常に受け取っ