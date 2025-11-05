イカゲームのシーズン2に登場した韓国の伝統的なゲーム「コンギ遊び」。5つの石をテーブルに広げて空中に投げた石をキャッチする間に、テーブルの上の石を順番に拾っていくゲームである。レベル1は1つ投げる間に1つずつ。レベル2は1つ投げる間に2つずつ。レベル3は1つ投げて3つ拾った後に1つ。レベル4は1つ投げている間に4つの石をテーブルに置き、再び1つ投げる間に4つの石を拾う。レベル5は5つの石を投げて手の甲でキャッチ、再