タレントの指原莉乃さんは11月3日、自身のInstagramを更新。大谷翔平選手や山本由伸投手らが所属するロサンゼルス・ドジャースのユニフォームを身に着けたプライベートショットを公開し、お祝いコメントを寄せています。【写真】指原莉乃のかわい過ぎる“ドジャース”コーデ「乗るしかない、このビッグウェーブに！」指原さんは「乗るしかない、このビッグウェーブに！なぜか載せてなかった1年以上前の旅行の写真…」とつづり、3枚