現地11月４日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ第４節で、昨シーズン覇者のパリ・サンジェルマンがホームのパルク・デ・プランスで優勝候補の一角を占めるバイエルン・ミュンヘンと対戦。１−２の惜敗を喫した。パリSGは地の利を活かせず、立ち上がりからドイツ王者に圧倒された。４分、ルイス・ディアスに先制点を許すと、25分にはエースのFWウスマンヌ・デンベレが負傷退場。その７分後、主将マルキー