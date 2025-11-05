「相思令（そうしれい）〜君綺羅（くんきら）と玄烈（げんれつ）〜」 (C) Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited 中国では別格の人気を誇るヤン・ヤンとチャオ・ルースーが最強のバディカップルを演じた「黒豊と白夕 〜天下を守る恋人たち〜」(2022年)や、"国宝級イケメン"と称されるシュー・カイと国際派女優ジン・ティエンがタッグを組んだ「楽游原」(2023年)――これらのヒット史劇に共通しているのが、昨今