山形市によりますと、5日午前9時30分ごろ、山形市蔵王温泉地内の路上でクマ1頭が目撃されたということです。 【写真を見る】蔵王温泉地内でクマ1頭目撃市が注意呼びかけ（山形市） ■きのうからきょうにかけてのクマ目撃情報（山形市） 11月5日（水曜）午前9時30分頃蔵王温泉地内の路上にてクマ1頭を目撃11月4日（火曜）午後4時00分頃蔵王松が丘一丁目地内の河川敷にてクマのような動物1頭を目撃11月4日（火曜）午