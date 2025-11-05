9月15日の阪神新馬戦（芝1600メートル）を制したアイガーリー（牡2＝秋山、父モズアスコット）は武豊とのコンビでデイリー杯2歳S（11月15日、京都芝1600メートル）へ。5日の1週前追いはCWコースで5F67秒4〜1F11秒7。マイラヴノリピー（2歳新馬）との併せ馬で首差先着した。秋山師は「暑い時季の初戦に比べて調整がしやすいですね」と好気配を伝えた。