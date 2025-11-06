2025年12月5日（金）～12月7日（日）に開催されるポップカルチャーの祭典、「東京コミックコンベンション2025（東京コミコン2025）」の第8弾ゲストとして、セバスチャン・スタン、ピルウ・アスベックの来日が決定した。また、先駆けて発表されていたマッツ・ミケルセンの来日も改めて正式発表された。さらに、日本から浅野忠信も参加することが明らかにされた。 セバスチャン・スタンは、若者向けドラマ『ゴシップ