11月5日は「津波防災の日」です。津波は、ひとたび起きれば、その被害は甚大であり、被災範囲も広いのが特徴です。この機会に、津波防災についての関心を持ち、理解を深めましょう。11月5日は「津波防災の日」11月5日は「津波防災の日」です。東日本大震災を教訓とした「津波対策の推進に関する法律」により、多くの方が津波防災についての関心を持ち、理解を深めていただけるよう、11月5日が「津波防災の日」として制定されました