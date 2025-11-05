プレミアムスポーティな「エルグランドAUTECH」登場へ！日産モータースポーツ＆カスタマイズは2025年10月29日、同日に世界初公開された新型「エルグランド」（4代目）をベースとするカスタムカー「AUTECH（オーテック）」を設定することを決定し、その一部デザインを先行公開しました。ベースとなる新型エルグランドは、ジャパンフラッグシップとして“威風堂々”とした存在感を放つエクステリアに仕上げられています。日産「