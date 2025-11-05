センチュリー クーペ vs 日産 パトロール【フラグシップ対決！】 東京ビッグサイトで開催中のジャパンモビリティショー2025（JMS2025）。プレスデーの初日と2日目で多くのブースを回ってみた印象は、まさに見どころたっぷり。各社とも魅力的なコンセプトカーや市販予定のモデルを数多く展示していて、クルマ好きにしっかりアピールできる内容になっている。日本車メーカ&#