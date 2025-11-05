テレビ東京系「あのちゃんの電電電波♪」が４日に放送され、あのちゃんこと、歌手でタレント・あのがＭＣを務めた。この日は、元モーニング娘。で歌手の後藤真希をゲストに迎えた。モー娘。の全盛期を支えた後藤が、現役アイドルからの苦悩にアドバイスを送る「お悩み相談」も進行した。一つ目は「大人との付き合い方が難しくて分かりません。後藤さんは若くしてデビューされて、どのように付き合ってきましたか」との悩みが