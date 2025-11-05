アメリカ西部カリフォルニア州で、連邦議会下院の選挙区の区割り変更の是非を問う住民投票が行われ、現地メディアは賛成多数で可決されることが確実と伝えました。来年の中間選挙を視野に、民主党に有利な区割り案となっています。カリフォルニア州の連邦議会下院の新たな区割り案は、民主党のニューサム知事主導のもと州議会が提案したもので、民主党に有利な選挙区が複数設けられます。住民投票は南部テキサス州で今年8月、トラ