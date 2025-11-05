防衛省によりますと、クマ対策を支援するため秋田県鹿角市に派遣された自衛隊員がきょう午後、活動を開始しました。きょう活動する自衛隊員は15人で、派遣期間は今月30日までだということです。隊員は、地元の猟師らとともにクマを捕獲するための、わなの設置の支援任務にあたっているということです。