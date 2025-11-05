「女子ゴルフ・ＴＯＴＯジャパンクラシック」（６日開幕、瀬田ＧＣ北Ｃ＝パー７２）今シーズンから主戦場を米国に移し、３月のブルー・ベイＬＰＧＡで初優勝を果たした竹田麗央（２２）＝ヤマエグループＨＤ＝が５日、プロアマ戦のプレー後、取材に応じた。国内でのプレーは４月の富士フイルム・スタジオアリス（予選落ち）以来となる今季２戦目。年間８勝を挙げた昨年の、８勝目が同大会ということで「コースをまわってい