JR大阪駅直結で、アクセス抜群の立地、大阪梅田の複合商業施設グランフロント大阪のエントランスを抜け現れる「インターコンチネンタルホテル大阪」専用エレベーターに乗り、20階のメインロビーへ。「NOKA ROAST & GRILL（ノカ ロースト & グリル）」をご紹介します。レストランへ足を踏み入れると、開放感あふれる広々とした空間が目の前に広がり、窓の向こうには大阪市内を一望するパノラ